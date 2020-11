Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria sait ce qu'il doit faire pour Boulaye Dia !

Publié le 21 novembre 2020 à 14h15 par La rédaction

Dans le viseur de Pablo Longoria cet été pour renforcer l'attaque de l'Olympique de Marseille, Boulaye Dia est finalement resté au Stade de Reims, mais les Phocéens compteraient bien repasser à l'offensive cet hiver pour l'attaquant de 24 ans. Toutefois, s'il dispose toujours d'un bon de sortie, Boulaye Dia réclame un projet sportif à hauteur de ses ambitions...

Après plusieurs semaines de négociations avec divers joueurs à l'image d'Alfredo Morelos, M'Baye Niang, José Juan Macias, Darwin Nunez ou encore Boulaye Dia, Pablo Longoria n'est pas parvenu à concrétiser l'arrivée d'une doublure pour Dario Benedetto, en grande difficulté depuis le début de saison. L'OM a ainsi été contraint de se contenter de Luis Henrique, qui est davantage un ailier droit qu'un attaquant axial. Ainsi, l'OM pourrait repasser à l'offensive cet hiver et tenter de s'attacher les services de Boulaye Dia, comme le10sport.com l'a révélé en exclusivité le 11 novembre dernier. Auteur d'un début de saison tonitruant avec 8 buts au compteur, le buteur de 24 ans dispose toujours d'un bon de sortie au Stade de Reims, mais privilégie avant tout un projet sportif intéressant et ambitieux.

« Il faut un objectif clair et précis, un projet sportif qui soit en corrélation avec mes ambitions »