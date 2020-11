Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces révélations sur l’été agité de Boulaye Dia !

Publié le 16 novembre 2020 à 14h45 par T.M.

Courtisé par l’OM cet été, Boulaye Dia est finalement resté à Reims. D’ailleurs, le président rémois, Jean-Pierre Caillot est revenu sur le mercato agité de son attaquant.

Meilleur buteur de la Ligue 1 actuellement avec 8 buts en 8 matchs, Boulaye Dia flambe avec le Stade de Reims. Toutefois, pour l’attaquant de 23 ans, tout aurait pu se passer différemment. Déjà auteur d’une belle saison avec les Champenois lors du précédent exercice, le protégé de David Guion était courtisé. Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, l’OM, à la recherche d’un attaquant cet été, était intéressé, de même que l’OGC Nice ou encore Brigthon. Finalement, Boulaye Dia est resté à Reims et Jean-Pierre Caillot, président rémois, est revenu sur les raisons de ce non-départ.

« Boulaye a refusé deux offres »