Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Retour de flamme pour Olivier Giroud ?

Publié le 21 novembre 2020 à 22h45 par A.C.

L’Olympique de Marseille devrait voir un club revenir à la charge pour Olivier Giroud, en fin de contrat avec Chelsea.

Cette fois, c’est la bonne. Régulièrement annoncé sur le départ ces dernières années, Olivier Giroud est finalement toujours resté à Chelsea. Mais avec l’Euro qui arrive et les récentes sorties de Didier Deschamps, l’attaquant devrait bel et bien plier bagages au cours du mercato hivernal. Plusieurs clubs semblent déjà s’être positionnés. Ce serait le cas en France de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais, mais également de l’Inter, en Serie A. Antonio Conte connait en effet très bien Giroud pour l’avoir entrainé à Chelsea et voudrait désormais l’avoir sous ses ordres à l’Inter.

L’Inter n’a pas oublié Olivier Giroud !