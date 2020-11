Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane fait une annonce pour l’avenir de cet indésirable !

Publié le 21 novembre 2020 à 21h30 par H.G.

Alors qu’il a été avancé qu’Isco souhaite quitter le Real Madrid, Zinedine Zidane a tenu à mettre les choses au clair ce samedi en conférence de presse après le match du club madrilène contre le Villarreal CF.

Arrivé au Real Madrid en provenance du Málaga CF en 2013, Isco a peu à peu perdu sa place dans l’effectif du club de la capitale espagnole. Il faut dire que l’international espagnol de 28 ans se montre beaucoup moins en évidence que par le passé depuis plusieurs mois, et son temps de jeu a logiquement fini par être impacté. Une situation qui frustrerait le principal intéressé, qui aurait ainsi demandé son départ en janvier prochain à en croire les informations parues dans AS vendredi soir. Seulement voilà, d'après Zinedine Zidane, un départ d’Isco du Real Madrid ne serait finalement pas du tout à l’ordre du jour.

« Isco est un joueur du Real Madrid, il reste ici »