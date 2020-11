Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une ancienne figure de Marseille ouvre la porte à un retour !

Publié le 21 novembre 2020 à 18h45 par B.C.

Chouchou des supporters de l’OM entre 2009 et 2012, Lucho Gonzalez a affiché le souhait de revenir un jour à Marseille.

Joueur de l’OM entre 2009 et 2012, Lucho González a incontestablement marqué les esprits durant son passage dans la cité phocéenne. Marseille avait déboursé 17.5M€ pour s'attacher les services de l'ancien international argentin, devenant ainsi le joueur le plus cher de l’histoire de l'histoire du club jusqu’à l’arrivée de Dimitri Payet en 2017. Sous les couleurs de l’OM, Lucho González a disputé 124 matches et inscrit 21 buts, dont celui face au Stade Rennais en 2010 permettant à l’écurie marseillaise de remporter la Ligue 1. Invité du programme hebdomadaire du club sur les réseaux sociaux OM News avant la rencontre face au FC Porto ce mercredi, Lucho González s’est remémoré cette période de sa vie, et avoue vouloir revenir à l’OM, sans en préciser le rôle.

« Je ne doute pas que je reviendrai au club à un moment donné »