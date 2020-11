Foot - OM

OM - Polémique : Payet, poids… L’OM a son plan de vol face aux critiques !

Publié le 20 novembre 2020 à 14h30 par G.d.S.S.

Constamment pointé du doigt depuis plusieurs semaines sur sa supposée prise de poids, Dimitri Payet fait l’objet de nombreuses critiques. Pourtant, l’OM garde le cap dans sa communication et continue d’assurer que la condition physique du milieu offensif français n’a pas changé depuis la saison passée.

Y a-t-il un malaise Dimitri Payet à l’OM ? L’international français de 33 ans, qui a prolongé son contrat jusqu’en juin 2024 l’été dernier en acceptant une baisse significative de son salaire, ne parvient pas à retrouver son efficacité redoutable et son influence dans le jeu de la saison passée. Même s’il a enchainé les absences depuis la reprise du championnat, Payet n’a inscrit qu’un seul but et délivré une passe décisive en Ligue 1, mais c’est surtout sa condition physique qui interloque de nombreux observateurs. En effet, la plupart ont constaté une grosse prise de poids du meneur de jeu de l’OM, ce qui pourrait expliquer sa nette baisse de régime. Mais face à ces critiques qui déferlent sur Dimitri Payet, la direction du club phocéen adopte une stratégie de communication très claire.

Villas-Boas s’est déjà agacé sur le cas Payet

Fin octobre, en conférence de presse, André Villas-Boas avait répondu une première fois sur ces critiques liées au poids de Dimitri Payet, et l’entraîneur de l’OM avait haussé le ton : « C'est toujours comme ça ici, c'est tout ou rien. Quand ça ne va pas bien, tout est un désastre. L'an dernier, c'était un génie du football. Moi je suis là pour protéger mes joueurs, que ce soit Payet et Benedetto. On sait ce qu'on veut de lui, on est ici pour l'aider. Il est au même poids que l'an dernier », expliquait alors le technicien portugais, qui a donc clairement indiqué que Dimitri Payet n’avait pas pris de poids par rapport à la saison dernière. D’ailleurs, début novembre en conférence de presse, le numéro 10 de l’OM s’était contenté de répondre à ces attaques sans évoquer frontalement la question épieuse de sa condition physique : « Je pense que la critique fait partie du jeu. Forcément, quand on est un peu moins bon, il faut savoir l'accepter, se remettre en cause, chose que je fais personnellement. Je sais qu'il n'y a que le travail pour faire en sorte d'être plus performant et plus décisif », expliquait Payet.

Le préparateur physique de l’OM prend la parole