OM : Thauvin s'enflamme pour sa carrière à l'OM

Publié le 18 novembre 2020 à 17h40 par La rédaction

Après une dernière saison quasi vierge, Florian Thauvin est redevenu l’atout offensif numéro un de l’OM. Alors qu’il a fait sa 200e apparition sous le maillot olympien, le joueur a confié tout son bonheur d’évoluer dans ce club.