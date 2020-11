Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas agacé par les critiques ? La réponse !

Publié le 17 novembre 2020 à 7h00 par A.C.

André Villas-Boas, ne semble pas avoir apprécié les critiques dont a pu faire l’objet son Olympique de Marseille, ces derniers mois.

Après une première saison aboutie, l’Olympique de Marseille coince. Toujours aucun point en Ligue des Champions, alors que certains voyaient l’OM pouvoir réaliser des bonnes choses en phase de poule. La dernière défaite face au FC Porto (0-3) a notamment déçu et a été forcément très critiquée... ce qui n’a pas du tout plu à André Villas-Boas. Interrogé sur le jeu jugé décevant de son OM, le Portugais a en effet tout simplement explosé. « Sauvés par la fin de match ? De quoi, sauver ? Une équipe, c'est un collectif ! Après, tu as des mecs qui sont extraordinaires et qui font la différence. Qu'est-ce que vous dites ! Il faut arrêter » a lancé le coach de l’OM. « Combien de buts font Mbappé, Neymar, Messi et Ronaldo ? Ils sont extraordinaires, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? On vient ici, Strasbourg est toujours très compétitif à la maison, se trouve avec six points et commence à pousser vers l'avant... On gagne 1-0. Qu'est-ce que vous cherchez tout le temps ? ».

« Le coach était agacé par certaines prestations et certaines critiques »