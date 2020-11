Foot - OM

OM - Polémique : Nouvelles révélations de taille sur le poids de Payet !

Publié le 20 novembre 2020 à 8h45 par La rédaction

En délicatesse avec l’OM depuis le début de la saison, Dimitri Payet est pointé du doigt pour son état physique. Des accusations infondées selon le préparateur physique du club.

Le numéro 10 de l’OM n’est pas au mieux. Depuis le début de la saison, Dimitri Payet n’a marqué qu’à une reprise et ne semble plus au meilleur de sa forme. La condition physique du Réunionnais de 33 ans interpelle également. Même s’il a toujours été défendu par ses coéquipiers et par son entraîneur, André Villas-Boas, à ce sujet, les supporters de l’OM critiquent le Marseillais pour son manque de rigueur au travail. Alors que Dimitri Payet pourrait avoir eu un déclic quant à sa condition physique, le préparateur de l’OM nie les accusations dont Payet fait l’objet.

« Payet a le même poids aujourd’hui que la saison dernière »