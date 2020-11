Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Ramos relancé par... José Mourinho !

Publié le 21 novembre 2020 à 20h45 par La rédaction

Alors que l'avenir de Sergio Ramos est incertain au Real Madrid, le PSG semblerait bien placé pour recruter l'international espagnol. Mais José Mourinho, ancien entraîneur du défenseur central et actuellement en poste à Tottenham, pourrait s'impliquer dans cette affaire.

D'un capitaine à un autre ? C'est en tout cas le désir du PSG. Face au vide créer par le départ libre de Thiago Silva en défense centrale, Leonardo n'a pas réussi à apporter de solution sur le mercato. Le club de la capitale se retrouve avec Marquinhos, Presnel Kimpembé et Abdou Diallo pour assurer la protection de Keylor Navas. Insuffisant dans la quantité. Alors Thomas Tuchel repositionne Danilo Pereira pour compenser. Une solution provisoire qui ne serait pas amener à durer. Leonardo aurait relancé sa quête de renfort, et les difficultés éprouvées par le Real Madrid à prolonger Sergio Ramos créeraient une opportunité unique. Le PSG aurait sondé le défenseur espagnol et se montrerait très pressant pour attirer le capitaine madrilène, en fin de contrat en juin prochain.

Mourinho et Ramos, épisode 2 ?