Mercato - Real Madrid : La succession de Sergio Ramos facilitée… par Unai Emery ?

Publié le 21 novembre 2020 à 16h00 par B.C.

Alors que le Real Madrid s’intéresserait à Pau Torres, Unai Emery pourrait ouvrir la porte à un départ de son défenseur si Dani Ceballos était envoyé en échange à Villarreal.

Capitaine et figure emblématique du Real Madrid, Sergio Ramos n’est pas assuré de rester dans la capitale espagnole à l’issue de la saison. L’Espagnol sera en effet en fin de contrat l'été prochain, et aucun accord n’a encore été trouvé pour sa prolongation. Ainsi, les Merengue s’activent pour dénicher un nouveau défenseur, d’autant que l’équipe de Zinedine Zidane se montre de plus en plus friable défensivement. Parmi les cibles, on retrouverait notamment Pau Torres, défenseur de Villarreal et coéquipier de Sergio Ramos en sélection. Le joueur dispose d’une clause libératoire de 50M€, mais Unai Emery pourrait envisager un compromis pour son départ…

Dani Ceballos pourrait arranger les affaires du Real Madrid