Mercato - Real Madrid : Des difficultés à prévoir dans ce dossier à 50M€ ?

Publié le 20 novembre 2020 à 1h00 par D.M.

Afin de renforcer sa défense centrale et préparer la succession de Sergio Ramos, le Real Madrid aurait ciblé Pau Torres. Mais Villarreal ne semble pas enclin à se séparer du joueur qui dispose d’une clause libératoire fixée à 50M€.

Au Real Madrid, l’actualité est surtout rythmée par les interrogations sur l’avenir de Sergio Ramos. Arrivé à la Casa Blanca en 2005 et capitaine emblématique du club merengue, le défenseur central voit son contrat expirer à la fin de la saison et peine à trouver un accord avec ses dirigeants. Une situation incertaine qui n’a pas échappé au PSG, prêt à sauter sur l’occasion dans les mois à venir. Une incertitude qui incite les dirigeants du Real Madrid à explorer le marché afin de dénicher le possible successeur de Sergio Ramos.

Le Real Madrid suit Pau Torres