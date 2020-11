Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un crack de Zidane pourrait influencer la succession de Sergio Ramos !

Publié le 22 novembre 2020 à 1h30 par B.C.

Prêté à Villarreal, Takefusa Kubo dispose d’un faible temps de jeu, de quoi frustrer le Real Madrid qui comptait sur ce prêt pour faciliter l’intégration du Japonais en Liga. Un dossier compliqué qui pourrait influencer les négociations pour Pau Torres.

À 19 ans, Takefusa Kubo est promis à un grand avenir et le Real Madrid n’a pas voulu laisser passer sa chance. Florentino Pérez a donc décidé de recruter le Japonais en 2019 avant de le prêter dans la foulée à Majorque. Cet été, c’est à Villarreal que le milieu nippon a été envoyé par le Real Madrid, mais Unai Emery contrarie les plans des Merengue . L’entraîneur basque n’a titularisé qu’à une seule reprise Kubo en Liga, de quoi frustrer les dirigeants madrilènes qui songeraient à casser le prêt. De quoi compliquer les relations entre les deux clubs, et perturber de futures négociations dans un autre dossier…

Comment Kubo pourrait compromettre le dossier Pau Torres