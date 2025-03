Danse avec les stars : Adil Rami les fait halluciner !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vendredi, lors de sa quatrième prestation sur le parquet de "Danse avec les stars", Adil Rami a subjugué le jury et le public avec un tango argentin réalisé sur le titre "Skyfall", bande originale d’un volet de la saga James Bond du même nom. L’ancien international français a décroché le premier 10 de la saison, ce qui a fait réagir sur les réseaux sociaux.

Pour sa quatrième apparition sur le parquet de ‘Danse avec les stars’, Adil Rami a marqué les esprits. Le champion du monde 2018 a enfilé le costume de James Bond le temps d’un soir pour réaliser un tango argentin avec sa partenaire Anna Riera sur le titre ‘Skyfall’ d’Adèle, bande originale du 23e volet de la saga culte. Une prestation qui lui a valu le premier 10 de cette quatorzième saison.

Prestation de Adil Rami et Ana Riera sur un tango argentin #DALS pic.twitter.com/u4u1v8QWT1 — FabiShow (@fabien_fichaux) March 14, 2025

Le premier 10 pour Adil Rami

Mel Charlot a en effet craqué pour la performance duo Rami-Riera en décernant la meilleure note possible. « Je n'ai pas le choix, je donne mon premier 10 », a-t-elle annoncé. Les autres notes du jury sont excellentes, avec deux 9 de Fauve Hautot et Jean-Marc Généreux, et un 8 de Chris Marques. « Je crois qu'on ne se rend pas compte de la difficulté de cette chorégraphie », a lancé le danseur.

« En dictée, j’avais des zéros. Mais là, je me rattrape »

Avec 36 points, Adil Rami s’est classé à la première place du classement général, à égalité avec la chanteuse Lénie. « Maman, tu regardes ? », s’est amusé l’ancien joueur de l’OM, ajoutant : « En dictée, j’avais des zéros. Mais là, je me rattrape ». Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été impressionnés par le niveau d’Adil Rami, quelques semaines seulement après le début de l’aventure. D’autres sont en revanche restés perplexes, estimant que Lénie aurait davantage mérité le premier 10 de la saison.