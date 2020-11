Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La nouvelle mise au point de Zidane sur son avenir !

Publié le 21 novembre 2020 à 20h00 par La rédaction

En difficulté à la Casa Blanca alors que son Real Madrid réalise un début de saison en demi-teinte, Zinedine Zidane a une nouvelle fois été interrogé sur sa situation personnelle après le match nul concédé face à Villarreal. L'occasion pour l'entraîneur du Real Madrid de mettre les choses au clair.

Le Real Madrid a concédé un nouveau nul en Liga. Après le score de parité en début de championnat contre la Real Sociedad, actuel leader, les Merengue ont partagé les points avec Villarreal ce samedi (1-1). La situation de la Maison Blanche se complique un peu plus, notamment pour un Zinédine Zidane déjà au coeur des critiques. Pourtant, le Real Madrid avait idéalement lancé son match avec l'ouverture du score de Mariano Diaz (2e). Mais un penalty transformé par Gerard Moreno (76e) a remis les deux équipes à égalité et a mené les hommes de Zinédine Zidane vers un deuxième résultat négatif après la défaite à Valence avant la trêve internationale (4-1).

« J'ai toujours la même ambition »