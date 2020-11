Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antonio Conte en rajoute une couche pour Christian Eriksen !

Publié le 21 novembre 2020 à 19h15 par B.C.

Alors que la situation de Christian Eriksen à l’Inter Milan devient problématique, Antonio Conte a évoqué le sujet en conférence de presse ce samedi.

Une année après son départ de Tottenham, Christian Eriksen pourrait refaire parler de lui lors du prochain mercato hivernal. Le Danois peine à s’imposer à l’Inter Milan et pourrait changer de club dans les prochaines semaines. Alors qu’un retour en Premier League est évoqué pour le milieu de terrain, le PSG serait également à l’affût pour le récupérer. Leonardo était déjà sur les traces d’Eriksen en janvier dernier avant que le principal intéressé ne décide de rejoindre Antonio Conte chez les Nerazzurri . En attendant, l’entraîneur de l’Inter est revenu sur la situation de son joueur, annoncé remplaçant par la presse italienne pour affronter le Torino ce dimanche.

« Christian a eu de nombreuses occasions, il a joué plus que d’autres… »