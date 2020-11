Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a repoussé une offre colossale pour Antoine Griezmann !

Publié le 21 novembre 2020 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 21 novembre 2020 à 19h37

Tandis qu’Antoine Griezmann connaît de grandes difficultés depuis son arrivée au FC Barcelone il y a un peu plus d'un an, le club catalan aurait repoussé une énorme proposition de l’Atlético de Madrid cet été, qui souhaitait alors récupérer son ancien leader d’attaque.

Arrivé au FC Barcelone contre la coquette somme de 120 M€ lors du mercato estival 2019, Antoine Griezmann ne parvient pas à justifier l’investissement consenti par le club catalan. En effet, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid ne brille pas vraiment depuis son transfert au Barça dans la mesure où il ne semble toujours pas réussir à prendre ses marques dans l’équipe catalane. Le Champion du Monde 2018 enchaîne les rencontres au cours desquelles il se montre trop discret et ne connaît que de rares éclaircies sportives depuis un an. Par conséquent, Antoine Griezmann subit les foudres d’un grand nombre d’observateurs du FC Barcelone, qui considèrent que le club catalan a tout simplement commis une erreur de casting en l’arrachant à l’Atlético de Madrid il y a un peu plus d’un an.

L’Atleti aurait formulé une offre folle au Barça pour Antoine Griezmann !

Ainsi, dans ce contexte des plus délicats, l’avenir au Barça de l’ancien joueur de la Real Sociedad est parfois remis en question. Et à en croire les dernières informations venues d’Espagne, les pensionnaires du Camp Nou auraient pu régler le problème dès la dernière fenêtre estivale des transferts. Effectivement, ce samedi, le journaliste de la Cadena SER Sique Rodriguez révèle que l’Atlético de Madrid aurait formulé une énorme offre au FC Barcelone afin de rapatrier son ancien joueur. Précisément, l’écurie entraînée par Diego Simeone aurait présenté une offre d’échange XXL : Mario Hermoso, Thomas Lemar et Alvaro Morata en échange d’un retour d’Antoine Griezmann au Wanda Metropolitano. Seulement voilà, cette proposition n'est pas allée plus loin puisque Josep Maria Bartomeu avait fait d’Antoine Griezmann un élément intransférable au cours de cette session estivale des transferts. Par conséquent, le natif de Mâcon est resté au FC Barcelone cet été, et il y traine toujours son spleen sportivement en ne parvenant pas à y performer sur la durée.

Antoine Griezmann toujours proche de Diego Simeone