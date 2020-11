Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le clan Griezmann enterre la hache de guerre avec Messi !

Publié le 21 novembre 2020 à 17h30 par H.G.

Alors que ses propos sur la relation entre Lionel Messi et Antoine Griezmann ont suscité la polémique cette semaine en Espagne, Eric Olhats a tenu à calmer les choses ce samedi en essayant de mettre définitivement fin à cette affaire.

Le moins que l’on puisse dire est que la trêve internationale n’a pas été de tout repos pour le FC Barcelone. Et pour cause, l’ancien conseiller d’Antoine Griezmann, Eric Olhats, a laissé entendre que la relation entre Lionel Messi et l’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid était loin d’être au beau fixe, ne manquant alors pas de pointer du doigt l’attitude de celui qu’on surnomme La Pulga au sein du Barça. « Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon œil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir ». Une déclaration qui succédait à celle de son oncle Emmanuel Lopes dans un reportage sur M6 , qui laissait lui-aussi entendre que l’attitude de l’Argentin avec le Français n’était pas exempte de reproches. « Je pensais qu’il n'allait pas réussir les six premiers mois, mais je ne pensais pas que ça durerait un an. En plus, avec Messi, je sais ce qu'il se passe à l'intérieur, ce n'est pas facile. Il y a des choses que je ne peux pas dire ». Une sortie qui a logiquement défrayé la chronique en Espagne, tant les rapports entre Antoine Griezmann et Lionel Messi sont scrutés à la loupe par certains médias espagnols.

Lionel Messi et Ronald Koeman agacés par la polémique…

Mais logiquement, cette sortie d’Eric Olhats a grandement déplu à Lionel Messi. À son retour à Barcelone après la trêve internationale, l’emblématique numéro 10 des Blaugrana s’était alors dit « fatigué d’être en permanence le problème de tout au club ». Plus encore, l’ancien conseiller d’Antoine Griezmann a été repris de volée par Ronald Koeman ce vendredi, lui qui était en conférence de presse à la veille de la rencontre du FC Barcelone face à l’Atlético de Madrid pour le compte de la 10è journée de Liga. « D'une part, je peux comprendre que Leo soit énervé. Après un si long voyage, être interrogé sur Antoine, je pense que c'est irrespectueux. J'ai bien compris que vous cherchiez à susciter une polémique, mais moi, je n’ai pas vu de problèmes entre les deux, ni à l’entraînement, ni en matches ou dans le vestiaire. Ils commencent à bien jouer ensemble. Quelqu'un a dit quelque chose (Eric Olhats, ndlr), ce quelqu'un n'est plus un client de Griezmann depuis trois ans, donc ce sont des conneries. (…) Je ne suis pas préoccupé, car je vois Antoine content, travaillant très bien et s’améliorant comme les autres joueurs », avait alors lâché l’entraîneur du Barça.

Eric Olhats met définitivement les choses au clair !