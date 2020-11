Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Simeone réagit à la polémique Griezmann !

Publié le 20 novembre 2020 à 21h00 par A.C.

Diego Simeone, ancien entraineur d’Antoine Griezmann, a été interrogé au sujet des problèmes rencontrés par le Français au FC Barcelone.

On pensait que la hache de guerre était enterrée entre Antoine Griezmann et Lionel Messi. Avec Ronald Koeman, les deux stars du FC Barcelone commençaient à montrer une certaine complicité sur le terrain, comme face à la Juventus en Ligue des Champions (2-0). Il a suffi d’une nouvelle sortie du clan Griezmann, plus précisément de l’oncle du joueur lors d’un reportage diffusé sur M6 , pour remettre le feu aux poudres. La réponse de Messi a été cinglante : « Je suis un peu fatigué d'être en permanence le problème de tout au club ». Elle n’a d’ailleurs pas manqué de relancer la polémique autour des relations tendues entre les deux joueurs, ce qui a agacé Koeman. « Quelqu'un a dit quelque chose (Eric Olhats, ndlr), ce quelqu'un n'est plus un client de Griezmann depuis trois ans, donc ce sont des conneries » a lâché le coach du Barça, ce vendredi.

« Ce sont des questions pour l'entraîneur de Barcelone »