Barcelone - Malaise : Après ses propos chocs sur Antoine Griezmann, il s’explique !

Publié le 19 novembre 2020 à 20h30 par T.M.

Candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu au FC Barcelone a été l’auteur d’une sortie remarquée à propos d’Antoine Griezmann. Face au malaise et la polémique suscités par ses propos, le possible futur président blaugrana a tenu à mettre les choses au point.

Devant les difficultés actuelles d’Antoine Griezmann au FC Barcelone, les interrogations sont nombreuses. Alors que l’avenir du Français est notamment au centre des débats, certains se demandent également si l’ancien de l’Atlético de Madrid a fait le bon choix en rejoignant les Blaugrana à l’été 2019, où même si le Barça a tout simplement eu raison de faire cet investissement, après avoir été recalé par le natif de Mâcon un an plus tôt. C’est d’ailleurs ce que pense Victor Font. Ce jeudi, le candidat au poste de président du FC Barcelone a ainsi assuré : « C’est surprenant avec le talent qu’il a. Mais c’est une signature que nous n’aurions pas dû faire en raison du poste qu’il occupe. L’ajustement est très compliqué car il joue dans le même rôle que Messi ». Forcément, cette sortie n’est clairement pas passée inaperçue en Espagne et elle serait même arrivée jusqu’aux oreilles du clan Griezmann. Selon les dernières informations de la Cadena Cope , l’entourage du champion du monde aurait été touché par cette sortie. De quoi aggraver un peu plus le malaise autour de l’international français, qui n’est clairement pas en réussite en Catalogne depuis son arrivée.

Font met les choses au point !