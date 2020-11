Foot - Barcelone

Barcelone - Clash : Un conflit avec Messi ? La réponse du clan Griezmann !

Publié le 18 novembre 2020 à 13h30 par La rédaction

Ces derniers jours, les rumeurs sur une mauvaise relation entre Antoine Griezmann et Lionel Messi ont repris de plus belles après les déclarations d’Emmanuel Lopes, qui affirmait que les séances d’entraînements étaient adaptées aux désirs de la Pulga. Face à la polémique, l’oncle de l’international français a tenu à justifier ses propos.

Après plusieurs semaines de négociations, Lionel Messi est finalement revenu sur sa décision de quitter le FC Barcelone cet été. Suite à l’humiliation subie face au Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions (2-8), l’international argentin avait fait part de ses velléités de départ via burofax. Une décision forte mais mûrement réfléchie, notamment due à l’arrivée d’Antoine Griezmann au FC Barcelone. Lionel Messi avait notamment pointé du doigt la gestion du club de Josep Maria Bartomeu lors d’un entretien à Goal en septembre. L’ex-président Blaugrana avait affirmé qu’Antoine Griezmann ne signerait pas au FC Barcelone, quelques semaines avant l’officialisation de son arrivée. Depuis, les relations entre les deux joueurs ont régulièrement été décrites comme assez froide. Les récentes déclarations d’Emmanuel Lopes, oncle d’Antoine Griezmann, lors d’un reportage sur le champion du monde français ont ainsi fait polémique en Espagne : « Les entraînements sont faits d'une façon à faire plaisir à certaines personnes. Il est évident que derrière, si ça ne travaille pas... Antoine a besoin de travailler... ». Toutefois, ce dernier a tenu à justifier ses propos évoquant de nouveau la relation entre les deux cadres du FC Barcelone.

« Antoine n'a jamais parlé en mal de Messi »

Au cours d’un entretien accordé à El Chiringuito ce mercredi, Emmanuel Lopes s’est avant tout défendu sur ses propos qui ont fait polémique en Espagne : « Si le documentaire avait été bien diffusé et comme prévu, la forme de mes commentaires aurait été complètement différente. J'ai dit qu'Antoine a dit que les entraînements étaient plus faciles à Barcelone qu'avec El Cholo (Diego Simeone) et qu'ils travaillent très peu » a-t-il déclaré. L’oncle d’Antoine Griezmann a ensuite affirmé que tout se passait bien entre les deux hommes : « Antoine n'a jamais parlé en mal de Messi. Il dit toujours qu'il est le meilleur joueur du monde. Il dit que tout va bien. Il est allé une ou deux fois chez Messi pour déjeuner. Ils ont une très bonne relation, elle pourrait être meilleure... Je pense que oui, Messi peut être en colère contre Antoine, mais je pense qu'Antoine va parler à Messi » . Si la relation entre les deux hommes pourrait être meilleure selon lui, Emmanuel Lopes a toutefois fermé la porte à un départ d’Antoine Griezmann cet hiver, alors que l’attaquant de 29 ans a de grandes ambitions au FC Barcelone. Reste à savoir si La Pulga sera encore au club pour l’aider à atteindre ses objectifs...

