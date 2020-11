Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Après les attaques contre Messi, Griezmann s'explique avec son clan !

14 novembre 2020

Alors qu'Antoine Griezmann reste en difficulté au FC Barcelone, certains de ses proches n'ont pas hésité à s'en prendre à Lionel Messi. Des attaques que n'aurait pas appréciées l'international français.

On pensait qu'Antoine Griezmann allait enfin s'intégrer au FC Barcelone pour sa deuxième saison en Catalogne, mais force est de constater que même sous les ordres de Ronald Koeman, l'international français peine à s'imposer. Pour le défendre, certains de ses proches n'ont pas hésité à critiquer Lionel Messi. La relation entre les deux joueurs fait beaucoup parler depuis l'arrivée de Griezmann au Barça, et certains estiment que la présence de la Pulga nuit à l'efficacité du champion du monde tricolore. « Antoine est arrivé dans un club en grosse difficulté où Messi a des vues sur tout. Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon œil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir. J’ai toujours entendu Antoine dire qu’il n’y avait pas de souci avec Messi, mais jamais l’inverse. C’est le régime de la terreur. Soit t’es avec lui, soit t’es contre lui », a notamment lâché son ancien conseiller Eric Olhats, avant que son oncle n'en rajoute une couche dans le cadre d'un documentaire diffusé sur M6 . « Avec Messi autour... Je sais ce qu'il se passe à l'intérieur, donc ce n'est pas facile. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire encore. Mais ça ne travaille pas assez. En gros à Barcelone, ça ne travaille pas. Les entraînements sont faits d'une façon à faire plaisir à certaines personnes », expliquait de son côté Emmanuel Lopes.

Griezmann se serait expliqué