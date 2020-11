Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Quand Messi et Griezmann tapent du poing sur la table !

Publié le 19 novembre 2020 à 19h30 par Th.B.

Alors que Lionel Messi ne cesse d’être lié aux problèmes du FC Barcelone, le capitaine du Barça a craqué concernant une question sur les propos tenus par l’entourage d’Antoine Griezmann. Mais il n’y aurait pas de malaise, que ce soit au sein du clan Messi ou Griezmann. Explications.

Depuis le transfert d’Antoine Griezmann au FC Barcelone en juillet 2019, la presse espagnole commente régulièrement la relation entre Lionel Messi et Antoine Griezmann qui serait tout sauf idyllique. Et d’après ce qui se dit, le capitaine du FC Barcelone et le champion du monde tricolore ne s’entendraient à merveille. Mais qu’en est-il vraiment ? Ancien coéquipier des deux attaquants au Barça , Ivan Rakitic est depuis cet été un joueur du FC Séville. Pour Canal Sud Radio , le Croate assurait cependant dernièrement qu’il n’y aurait aucun problème entre les deux joueurs. « Ce que j'ai vu, c'est qu'ils s'entendaient très bien. Je me suis très bien entendu avec Antoine et Leo. Ce qu’il y a aujourd'hui, je n'en sais rien. Ils boivent tous les deux du maté et passent beaucoup de temps ensemble dans les vestiaires » . Mais la déclaration à M6 de l’oncle de Griezmann, Emmanuel Lopes, a rajouté de l’huile sur le feu. « En plus avec Messi autour... Je sais ce qu'il se passe à l'intérieur, donc ce n'est pas facile. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire encore. Mais ça ne travaille pas assez. En gros à Barcelone, ça ne travaille pas. Les entraînements sont faits d'une façon à faire plaisir à certaines personnes » . Un léger tacle adressé à Lionel Messi donc. Depuis de longs mois, le capitaine du FC Barcelone en cesse d’être au coeur des problèmes et la situation a atteint un point de non-retour.

L’entourage de Messi assure ne pas avoir de problème avec Griezmann

C’est en effet ce qu’il faut en retirer du retour de Lionel Messi à Barcelone après la trêve internationale qu’il a passé éloigné de la Catalogne avec l’Albiceleste. Interrogé sur les propos de l’entourage d’Antoine Griezmann, l’Argentin faisait passer le message suivant. « Je suis un peu fatigué d'être en permanence le problème de tout au club ». Une sortie qui a énormément fait parler et a permis aux médias espagnols de dresser un portrait plus que noir entre Messi et Griezmann. Mais selon les informations récoltées par la SER Catalunya , la vérité serait tout autre. Au cours de l’émission Què T’hi Jugues , le média a mis les choses au clair en soulignant le fait que l’entourage de Lionel Messi assurait que ce n’était pas une critique à l’encontre de son compère d’attaque au Barça avec qui il n’aurait aucun problème. Messi admettrait en outre avoir été irrité par l’inspection du fisc dans l’avion après un long voyage. Et du côté d’Antoine Griezmann, même son de cloche.

Le clan Griezmann se dédouane des propos d’Eric Olhats