Barcelone - Malaise : Messi, clash... Koeman fracasse le clan Griezmann !

Publié le 20 novembre 2020 à 15h30 par A.M.

Interrogé sur les tensions entre Antoine Griezmann et Lionel Messi, Ronald Koeman assure qu'il n'y a aucun problème entre ses deux attaquants et en profite pour qualifier de « conneries » les propose d'Eric Olhats, ancien conseiller du Français.

Cette trêve internationale n'aura pas été de tout repos au FC Barcelone. Et pour cause, la relation entre Antoine Griezmann et Lionel Messi, souvent pointée du doigt, s'est retrouvée au cœur des tensions. Il faut dire qu'Eric Olhats a lancé les hostilités. « Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon œil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir », confiait l'ancien conseiller de l'attaquant français, imité dans la foulée par son oncle Emmanuel Lopes qui, dans un reportage sur M6 , assurait qu'il savait que Griezmann « n'allait pas réussir les six premiers mois, mais je ne pensais pas que ça durerait un an. En plus, avec Messi, je sais ce qu'il se passe à l'intérieur, ce n'est pas facile. Il y a des choses que je ne peux pas dire . » Il n'en fallait pas plus pour mettre en alerte les journalistes espagnols qui attendaient Lionel Messi a son retour d'Argentine à l'aéroport de Barcelone. Fatigué de cette situation, le numéro 10 du Barça a lâché une petite phrase qui a fait grand bruit : « Je suis un peu fatigué d'être en permanence le problème de tout au club . »

Koeman s'en prend à Olhats après ses propos sur Messi