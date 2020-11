Foot - Barcelone

Barcelone - Clash : Griezmann, malaise... Ces révélations sur le craquage de Messi !

Publié le 18 novembre 2020 à 22h30 par B.C.

Ce mercredi, Lionel Messi s'est fait remarquer en lâchant une phrase cinglante en réponse à une question d'un journaliste concernant Antoine Griezmann. Pour autant, les deux joueurs n'auraient pas de problèmes en interne.

Ces derniers jours, les proches d'Antoine Griezmann se sont fait remarquer en glissant plusieurs tacles à l'encontre de Lionel Messi. « Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon œil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir », a notamment déclaré Eric Olhats, ancien conseiller de Griezmann, avant que l'oncle du joueur n'en rajoute une couche : « Je savais qu'il n'allait pas réussir les six premiers mois, mais je ne pensais pas que ça durerait un an. En plus, avec Messi, je sais ce qu'il se passe à l'intérieur, ce n'est pas facile. Il y a des choses que je ne peux pas dire. » Des phrases qui n'ont pas échappé à Lionel Messi. De retour de sélection ce mercredi, l'attaquant argentin a été interrogé à la sortie de l'aéroport de Barcelone sur ces phrases assassines, et la réponse de la Pulga est lourde de sens : « Je suis un peu fatigué d'être en permanence le problème de tout au club. » Alors qu'on pouvait craindre le pire pour Antoine Griezmann, plusieurs journalistes ont tenu à clarifier le coup de gueule de Lionel Messi.

Griezmann n'est pas lié au coup de colère de Messi