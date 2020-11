Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Au Barça, on perdrait patience avec Griezmann !

Publié le 21 novembre 2020 à 10h30 par Th.B.

L’entourage d’Antoine Griezmann s’est rendu omniprésent dans la presse pendant la trêve internationale concernant sa relation avec Lionel Messi. Ce qui a engendré une polémique et les réactions de Messi ainsi que de Ronald Koeman. En interne, on s’agacerait de cette situation.

Depuis l’arrivée de Lionel Messi au FC Barcelone, le champion du monde tricolore ne cesse de faire parler de lui dans la presse ibérique. Que ce soit en raison de ses difficultés d’adaptation au jeu blaugrana ou de sa relation avec Lionel Messi. Son ancien conseiller Eric Olhats révélait dernièrement à France Football qu’il n’était pas facile de faire son trou dans la ligne d’attaque du FC Barcelone aux côtés du « monarque » Messi. Une déclaration qui n’aurait pas plu au principal intéressé et qui a poussé Ronald Koeman à réagir en conférence de presse vendredi. « Quelqu'un a dit quelque chose (Eric Olhats, ndlr), ce quelqu'un n'est plus un client de Griezmann depuis trois ans, donc ce sont des conneries. » . Voici le message clair que l’entraîneur du FC Barcelone a tenu à faire passer lors du point presse. Mais ce coup de gueule en dirait long sur la position de l’institution blaugrana sur la question.

Le Barça en a assez du clan Griezmann