Mercato - Real Madrid : Un premier gros départ prend forme pour cet hiver !

Publié le 21 novembre 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Indésirable de Zinedine Zidane, Isco voudrait trouver un nouveau club au mois de janvier en vue de l'Euro. Alors qu'il réclamerait 60 à 70M€ pour le transfert de son milieu offensif, le coach du Real Madrid pourrait accepter de revoir ses exigences à la baisse pour faciliter son départ. De son côté, Isco verrait d'un bon oeil un départ vers l'Italie, et plus précisément du côté de la Juve, qui serait prêt à miser sur lui.

Alors qu'il peine à emmagasiner du temps de jeu au Real Madrid, Isco pourrait prendre le large lors du mercato hivernal. Alors que le milieu offensif espagnol est annoncé du côté d'Everton, Carlo Ancelotti a balayé l'idée de le voir le rejoindre chez les Toffees . « Isco, c'est une rumeur venue de la presse, des médias. Ce n'est pas une rumeur qui vient de nous. Nous ne parlons pas du marché en ce moment. Nous parlons des problèmes que nous avons et nous travaillons pour essayer de les résoudre. En dehors de ça, Isco était mon joueur au Real Madrid et il était fantastique. C'est un joueur du Real Madrid » , a confié l'ancien coach du PSG en conférence de presse. Malgré cette sortie de Carlo Ancelotti, le départ d'Isco serait bel et bien d'actualité. D'après les dernières indiscrétions d' AS , l'ancien de Malaga, qui aurait une relation compliquée avec Zinedine Zidane, aurait fait savoir à sa direction qu'il voulait partir au mois de janvier pour se donner un maximum de chances de disputer l'Euro avec la Roja. Un message que le Real Madrid aurait bien reçu. En effet, le club merengue serait prêt à laisser filer Isco cet hiver en cas d'offre jugée acceptable, soit comprise entre 60M€ et 70M€.

Florentino Pérez prêt à brader Isco ?

Ce samedi après-midi, Calciomercato.it a confirmé la tendance pour Isco avant d'ajouter de nouveaux éléments. A en croire le média transalpin, Isco voudrait bel et bien quitter le Real Madrid, et l'hypothèse d'un départ en janvier serait à prendre au sérieux. En effet, le milieu offensif espagnol voudrait trouver un club dans lequel il sera important en vue de l'Euro. Alors qu'il a soufflé ses 28 bougies, Isco estimerait qu'il peut apporter plus et que sa situation vis-à-vis de Zinedine Zidane est désormais « intenable » . Pour faciliter le départ d'Isco, la direction du Real Madrid serait prêt à se montrer moins gourmande. Dans un premier temps, l'écurie merengue aurait souhaité récupérer une somme proche de 70M€, mais elle serait désormais prête à accepter des offres de l'ordre de 50M€. D'ailleurs, Florentino Pérez serait même disposé à laisser filer Isco pour un montant inférieur ou à négocier un échange en cas de proposition concrète.

Isco attendrait un appel de la Juventus