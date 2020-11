Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi ne sera pas la seule priorité du prochain président !

Publié le 22 novembre 2020 à 4h45 par T.M.

En janvier prochain, un nouveau président sera élu au FC Barcelone. Alors que la prolongation de Lionel Messi apparait comme la priorité de chaque candidat, un autre dossier chaud pourrait s’ajouter à ces priorités.

Suite à le débâcle subie contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, le FC Barcelone a souhaité entamer une véritable révolution et ainsi débuter un nouveau chapitre. Une nouvelle ère qui serait en passe de débuter. En effet, il y a quelques semaines, sous la pression des socios, Josep Maria Bartomeu a présenté sa démission, lui qui était président du club catalan. Alors que des élections ont été convoquées pour janvier prochain, un nouveau président du Barça sera donc élu dans les prochaines semaines. Qui sera l’heureux élu ? Alors que les candidats sont nombreux, l’avenir de Lionel Messi est au centre des programmes de chacun. Conserver l’Argentin en fin de contrat sera la grande priorité, mais elle ne serait pas la seule.

Le cas Moriba au centre des priorités !