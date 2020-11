Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’espoir est totalement perdu pour Thauvin ?

Publié le 22 novembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OM à l’issue de la saison, Florian Thauvin semble se diriger vers un départ libre, surtout que Pablo Longoria continue de se montrer très vague sur cet épineux dossier.

Au même titre que Jordan Amavi, Florian Thauvin pourrait quitter l’OM libre en juin prochain, à l’issue de son contrat. Un départ à 0€ qui serait forcément une grande perte sur le plan financier pour un OM qui rencontre déjà certaines difficultés, ce qui empêche d’ailleurs Pablo Longoria de pouvoir proposer une prolongation de contrat digne de ce nom à Thauvin. Pourtant, dans un entretien accordé au Phocéen vendredi, le directeur sportif de l’OM s’est efforcé de garder la face sur ce dossier.

« On va voir ce qu’il va se passer »