Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : À peine arrivé, Pablo Longoria évoque déjà son avenir !

Publié le 21 novembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Alors que l’OM est souvent sujet à des rumeurs de rachat, l’avenir de Pablo Longoria pourrait prendre un tournant à 180° si cette éventualité se réalisait. Le directeur du football a évoqué cette possibilité.

Cet été, afin de remplacer Andoni Zubizarreta qui avait quitté ses fonctions de directeur sportif en mai dernier d’un commun accord avec la direction de l’OM, Jacques-Henri Eyraud nommait Pablo Longoria au poste de directeur du football. L’ancien dirigeant du FC Valence où il n’a pas connu que des moments faciles est venu à l’Olympique de Marseille afin de trouver une certaine « stabilité » selon ses mots. Mais avec un potentiel rachat du club phocéen, ladite stabilité pourrait être concrètement menacée pour l’Espagnol. De quoi le pousser à parler de son avenir et d’assurer qu’il a rejoint le navire phocéen en raison du projet proposé par la direction actuelle.

« Je croyais en le projet qui m’a été présenté »