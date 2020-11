Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria lance un message fort sur son avenir

Publié le 20 novembre 2020 à 23h15 par H.G.

Alors que de nombreuses rumeurs annoncent depuis plusieurs mois que l’OM pourrait être racheté, Pablo Longoria a expliqué qu’il ne s’inquiétait en aucun cas pour son avenir dans la cité phocéenne.

Arrivé à l’OM cet été après avoir quitté le Valence CF quelque temps auparavant, Pablo Longoria a été choisi par Jacques-Henri Eyraud pour être le Head of Football de l’Olympique de Marseille. Ainsi, c’est lui qui est en charge de la politique sportive de l’écurie phocéenne depuis cet été. Seulement voilà, toute la question est de savoir si son avenir pourrait être remis en question dans le cas où Frank McCourt prenait la décision de vendre le club, alors qu’il est régulièrement annoncé que l’OM pourrait être racheté. Cependant, interrogé sur la question, Pablo Longoria ne s’est pas montré inquiet sur son futur à Marseille en affirmant être venu pour trouver une stabilité qu’il ne pouvait pas avoir au Valence CF.

« Je cherchais justement une stabilité et un projet sur le long terme »