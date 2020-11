Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation troublante sur Kylian Mbappé !

Publié le 22 novembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid lorgnerait toujours autant sur le profil de Kylian Mbappé, le PSG cher de son côté à prolonger au plus vite l’international français. Et ce dernier a décidé de jouer la montre…

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG et qui dispose d’une cote pour le moins XXL en Europe ? Le Real Madrid, la Juventus Turin ou encore Manchester City lorgneraient sur le profil de Mbappé, mais Leonardo n’a pas encore dit son dernier mot. En effet, le directeur sportif du PSG mettrait actuellement tout en œuvre pour prolonger le contrat de son numéro 7 et ainsi fixer son avenir au Parc des Princes. Mais quelle est la position du principal intéressé ?

Mbappé n’exclut aucune possibilité

Comme l’a révélé Téléfoot La Chaine, Kylian Mbappé ne ferme actuellement aucune porte pour son avenir, que ce soit une prolongation de contrat au PSG ou bien un transfert vers le Real Madrid l’été prochain. Bien conscient qu’il lui reste encore quelques mois avant de prendre une décision finale, l’international français semble bien déterminé à jouer la montre dans le but, bien évidemment, d’obtenir le meilleur contrat possible la saison prochaine. Et un départ du PSG est donc bel et bien possible pour Mbappé…