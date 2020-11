Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste hivernale déjà à oublier pour Koeman ?

Publié le 22 novembre 2020 à 10h30 par La rédaction

A la recherche d'une solution de secours à Eric Garcia lors du prochain mercato hivernal, le FC Barcelone aurait ciblé Joel Matip, en manque de temps de jeu du côté de Liverpool. Toutefois, l'arrivée du défenseur camerounais semble s'éloigner de jour en jour...

En situation financière particulièrement précaire, le mercato hivernal du FC Barcelone pourrait s'annoncer plus compliqué que prévu, alors que les arrivées de Memphis Depay et d'Eric Garcia ne pourraient être concrétisées que l'été prochain, à l'expiration du contrat des deux joueurs. Toutefois, manquant de profondeur en défense, Ronald Koeman aurait coché plusieurs noms pour un prêt lors de la seconde partie de saison en guise de solution de secours à Eric Garcia. Parmi ces noms figuraient Antonio Rudiger, Skhodran Mustafi, Federico Fazio, German Pezzella ou encore Joel Matip. Cependant, le technicien néerlandais pourrait déjà faire une croix sur le défenseur camerounais, qui ne se serait pas proche d'un départ à Liverpool.

Matip ne quittera pas Liverpool cet hiver !