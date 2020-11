Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : L’OL débarque pour Boulaye Dia !

Publié le 22 novembre 2020 à 8h30 par Alexis Bernard

Auteur d’un super début de saison, Boulaye Dia attire bien des convoitises en Ligue 1. Et l’OM n’est plus seul sur le coup…

Avec une moyenne d’un but par match depuis le début de la saison, Boulaye Dia fait des merveilles du côté de Reims. A tout juste 24 ans, il confirme l’étendu de son potentiel et semble mûr pour franchir un nouveau cap. Du côté de l’OM, notamment, on pense très sérieusement à lui depuis un petit moment. Et si les finances marseillaises étaient trop courtes l’été dernier pour envisager une offensive, le club phocéen travaille sur une approche pour cet hiver ou l’été à venir. Toutefois, l’OM n’est pas seul – en Ligue 1 – pour Boulaye Dia.

Une piste des Lyonnais

Si l’OM maintient régulièrement le contact avec Boulaye Dia et son entourage, il faut désormais compter sur les intérêts de l’Olympique Lyonnais dans ce dossier. Selon nos sources, Boulaye Dia fait partie de la short-list des Gones pour les mois à venir. Dans la perspective des possibles départs de Memphis Depay, mais surtout de Moussa Dembele, l’option Dia a beaucoup de partisans dans le Rhône.