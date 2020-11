Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un contrat bientôt entre les mains de Giroud ?

Publié le 22 novembre 2020 à 7h15 par A.C.

Courtisé par l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais ainsi que plusieurs clubs étrangers, Olivier Giroud pourrait bien quitter Chelsea cet hiver.

Le moment du choix est venu, pour Olivier Giroud. L’attaquant ne joue plus que très peu depuis l’arrivée de Timo Werner à Chelsea. Avec l’Euro qui arrive, Didier Deschamps l’a clairement exhorté à trouver du temps de jeu ailleurs et l’attaquant a récemment ouvert la porte à un départ. « Je suis lucide quant à ma situation. Je sais ce qu’il en est, on en a encore discuté » a expliqué Giroud, au micro de Téléfoot . « Il faudra que je prenne une décision en janvier, mais j'espère prendre la bonne décision comme je l’ai toujours fait bien sûr ». L’Olympique de Marseille et l’OL aimeraient l’accueillir en France, mais doivent faire face à une forte concurrence en provenance de Serie A...

Un contrat de six mois offert à Giroud ?