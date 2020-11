Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel tient son plan de vol pour cet hiver !

Publié le 22 novembre 2020 à 4h00 par A.M.

A quelques semaines de l'ouverture du mercato d'hiver, Claude Puel semble déjà avoir les idées claires concernant le marché qu'il souhaite réaliser.

Après un mercato estival marqué par la perte de Wesley Fofana, qui a rejoint Leicester pour 40M€, bonus compris, et l'arrivée de jeunes talents comme Adil Aouchiche et Yvan Neyou, Claude Puel compte encore se renforcer cet hiver. Malgré tout, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ASSE doit trouver 20M€ avant de penser à se renforcer. Et selon nos informations, plusieurs joueurs de l'effectif stéphanois sont convoités à l'image d'Arnaud Nordin, dans le viseur de Strasbourg, et de Romain Hamouma, suivi par Lorient. Le mois de janvier s'annonce donc mouvementé dans le Forez.

Trois recrues... et des départs