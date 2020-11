Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’affaire se corse déjà pour Olivier Giroud

Publié le 22 novembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Alors que l’OM se frotterait à l’OL pour Olivier Giroud dont la situation est très délicate à Chelsea, l’Inter viendrait mettre son grain de sel dans cette course à la signature du champion du monde tricolore.

Ayant été très précieux pour Chelsea lors du restart en fin de saison passée, Olivier Giroud ne semble pas jouir de la confiance de Frank Lampard depuis le coup d’envoi de la saison. Timo Werner est l’attaquant numéro un de Chelsea, et même quand l’international allemand est aligné sur une aile, l’entraîneur des Blues confie la pointe de l’attaque à Tammy Abraham la plupart du temps. Selon Téléfoot La Chaîne , Olivier Giroud prendrait en considération un départ de Chelsea cet hiver, soit à six mois du terme de son contrat avec le club londonien.

L’Inter risque de chambouler les plans de l’OM

Et d’après ce qui se dit dans la presse ces derniers jours, Olivier Giroud serait une possibilité pour l’OM et l’OL qui auraient été alerté par la situation sportive du Français qui ne lui conviendrait absolument pas à quelques mois de l’Euro. Mais l’OM devrait, en plus de l’OL, composer avec la concurrence de l’Inter dans cette opération. Alors que le club nerazzurri suivrait également Arkadiusz Milik, Giroud serait une option bien plus abordable aux yeux de l’Inter. L’OM est prévenu…