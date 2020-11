Foot - Mercato - Rennes

Mercato : Thiago Silva, Cavani… Un club de Ligue 1 a tenté un incroyable coup

Publié le 22 novembre 2020 à 5h15 par T.M.

Cet été, Thiago Silva et Edinson Cavani ont quitté le PSG pour filer en Angleterre. Toutefois, le Brésilien et l’Uruguayen auraient très bien pu rester en Ligue 1.

Les changements ont été nombreux dans l’effectif du PSG entre les deux saisons. En effet, si Thomas Tuchel a pu compter sur certains renforts, il a aussi perdu de nombreux cadres. Cela a notamment été le cas avec Edinson Cavani et Thiago Silva, qui n’ont pas été prolongés par Leonardo et sont ainsi partis libres. Une page s’est donc tournée dans la capitale avec ces départs de l’Uruguayen et du Brésilien, désormais à Manchester United et Chelsea. Cavani et Thiago Silva ont donc quitté la Ligue 1 pour la Premier League, mais leur carrière aurait pu continuer à se dérouler dans l’Hexagone.

Les paris osés de Rennes !