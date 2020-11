Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une issue trouvée pour cet indésirable de Zidane ?

Publié le 17 novembre 2020 à 22h00 par La rédaction

Alors que Zinédine Zidane aurait poussé, en vain, Mariano Diaz vers la sortie cet été, l'attaquant pourrait avoir une nouvelle option en Premier League.

L'attaque madrilène s'apprêterait à vivre une énorme refonte. Kylian Mbappé et Erling Haaland seraient les priorités annoncées. Passif lors du dernier mercato, le Real Madrid s'est plutôt concentré sur son dégraissage. Pour se renforcer, la Casa Blanca s'est appuyée sur ses retours de prêts. Dans l'optique de dégager de nouveaux fonds, plusieurs indésirables de Zinédine Zidane seraient toujours encouragés à partir. Cet été, un prêt de Luka Jovic était souhaité par l'entraîneur français, et ce serait toujours le cas. Et sur le front de l'attaque, Mariano Diaz également n'entrerait pas dans les plans des Merengue .

West Ham serait intéressé par Mariano Diaz