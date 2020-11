Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un nouvel avertissement pour Ronaldo !

Publié le 22 novembre 2020 à 11h45 par A.D.

Alors que Cristiano Ronaldo figurerait toujours sur les tablettes du PSG, la Juventus ne compte pas le laisser filer de sitôt. Après la performance XXL de CR7 face à Cagliari, Andrea Pirlo a expliqué clairement qu'il ne voulait pas lâcher sa star portugaise.

Malgré ses 35 ans, Cristiano Ronaldo reste un joueur très courtisé. Pour renforcer l'attaque de Thomas Tuchel, la direction du PSG voudrait s'offrir la star portugaise de la Juventus. Toutefois, les Bianconeri ne sont pas du tout prêts à se séparer de leur star portugaise. Interrogé par DAZN ce samedi soir, Fabio Paratici a fait clairement savoir qu'il ne comptait en aucun cas céder Cristiano Ronaldo dans un avenir proche. « Si Cristiano Ronaldo quittera la Juventus l’été prochain ? Je peux vous rassurer à propos de l’avenir de Cristiano Ronaldo qu'il est ici à la Juventus. Nous ne prêtons pas beaucoup attention aux rumeurs de transfert, il y a beaucoup de nouvelles chaque jour » , a affirmé le coordinateur technique de la Juve. Même son de cloche du côté d'Andrea Pirlo.

«Tant qu'il met deux buts par match, on le garde»