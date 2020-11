Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus lâche une bombe pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 22 novembre 2020 à 8h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG, et ce à tous les étages de la direction, Cristiano Ronaldo ne bénéficiera pas d’un bon de sortie l’été prochain selon le directeur sportif de la Juventus.

C’est l’un des dossiers qui anime l’actualité des transferts ces derniers temps. Cristiano Ronaldo quittera-t-il la Juventus à la fin de la saison ? Le contrat du quintuple Ballon d’or court jusqu’en juin 2022 et il se murmure dans la presse qu’une prolongation ne serait pas dans les tuyaux en grande partie pour des raisons économiques. Un retour au Real Madrid ne serait pas d’actualité selon Marca qui a assuré samedi que la Casa Blanca avait tourné la page malgré un rapprochement entre le président Florentino Pérez et le meilleur buteur de l’histoire du club merengue. De quoi permettre au PSG de rêver plus grand ? Que ce soit du côté de Doha ou au sein de la direction sportive, le PSG serait unanime pour le recrutement de Cristiano Ronaldo. Mais d’après le directeur sportif de la Juventus, ce ne sera pas pour l’été prochain.

« Je peux vous rassurer à propos de l’avenir de Cristiano Ronaldo »