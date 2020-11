Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet hiver, ça va bouger à Marseille !

Publié le 22 novembre 2020 à 4h15 par A.M.

Invité à commenter les ambitions de l'OM lors du futur mercato d'hiver, Pablo Longoria ne cache pas ses ambitions en matière de recrutement.

Présent sur le Talk Show du Phocéen , Pablo Longoria a évoqué les ambitions de l'OM lors du prochain mercato d'hiver. Et l'une des priorités sera de recruter un latéral droit puisque le départ de Bouna Sarr n'a pas été compensé. Dans cette optique, le Head of Football marseillais ne ferme pas la porte à Joakim Maehle. « Je n’aime pas parler des dossiers en particulier, parce que ça peut créer des problèmes dans les négociations, mais s’il a été une option en été, il peut logiquement être une piste envisagée en janvier », assure-t-il avant d'évoquer l'autre dossier chaud, à savoir le recruter d'un attaquant.

Longoria ouvre la porte à deux recrues