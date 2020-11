Foot - Mercato - OM

Mercato : L'OM n'a pas tout perdu avec Maxime Lopez !

Publié le 22 novembre 2020 à 3h15 par A.M.

Prêté à Sassuolo avec une option d'achat, Maxime Lopez pourrait encore rapporter gros à l'OM comme l'espère Pablo Longoria.

Formé à l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez n'a jamais réellement réussi à s'imposer au sein du onze de départ du club phocéen. Depuis l'arrivée d'André Villas-Boas, il était même devenu un second couteau pour dépanner à plusieurs postes. Lors de la dernière journée du mercato, Maxime Lopez s'est ainsi engagé sous la forme d'un prêt avec option d'achat à Sassuolo, ce qui ne devrait pas rapporter beaucoup d'argent dans les caisses de l'OM. Toutefois, comme l'explique Pablo Longoria, le club phocéen espère récupérer un peu plus grâce à un pourcentage à la revente inclus dans la transaction.

Longoria espère encore récupérer gros avec Lopez