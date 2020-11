Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Beckham prêt à s’immiscer dans un dossier XXL de Longoria ?

Publié le 22 novembre 2020 à 9h15 par D.M.

En difficulté à Chelsea, Olivier Giroud pourrait bien quitter la Premier League en janvier prochain. L’OM, l’OL, mais aussi plusieurs clubs étrangers, à l’instar de l’Inter Miami, seraient intéressés.

Performant sous le maillot de l’équipe de France, Olivier Giroud peine pourtant à gagner sa place sous le maillot de Chelsea. L’attaquant ne fait pas partie des premiers choix de Frank Lampard et son temps de jeu en Premier League est famélique. Ainsi, le joueur de 34 ans, qui voit son contrat expirer à la fin de la saison, n’a pas exclu un départ en janvier prochain : « Je suis lucide quant à ma situation. Je sais ce qu’il en est, on en a encore discuté. Il faudra que je prenne une décision en janvier, mais j'espère prendre la bonne décision comme je l’ai toujours fait bien sûr ». Téléfoot la chaîne indiquait que l’OM restait à l’affût dans ce dossier, tout comme l’OL ou les Girondins de Bordeaux. Toutefois, la Ligue 1 ne semble pas être la priorité de Giroud comme l’avait indiqué son agent Michaël Manuello : « Ce n'est pas une priorité. C'est toujours envisageable en fonction de ce qui se présentera, ce n'est pas exclu mais ce n'est pas une priorité ». Par ailleurs, la presse italienne annonce que l’Inter voudrait lui proposer un contrat de six mois lors du prochain mercato estival. Et la liste des prétendants ne cesse de s’allonger.

L'Inter Miami sur les traces d'Olivier Giroud