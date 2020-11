Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo avait un grand projet avec Abdou Diallo, mais…

Publié le 22 novembre 2020 à 8h45 par T.M.

Recruté pour 35M€ au PSG, Abdou Diallo n’a jamais montré qu’il était à la hauteur au sein du club de la capitale. Pour autant, un départ n’aurait jamais réellement été envisagé pour l’ancien de Dortmund.

Ce vendredi, sur la pelouse de l’AS Monaco, le PSG s’est totalement écroulé en s’inclinant (3-2) après avoir pourtant mené de 2 buts à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les hommes de Thomas Tuchel sont totalement passés à côté, en témoigne notamment la triste prestation d’Abdou Diallo, exclu en fin de match. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’ancien de Dortmund déçoit quand il est aligné avec le PSG. De quoi remettre un peu plus en question son transfert à l’été 2019, où il était d’ailleurs la recrue la plus chère du club de la capitale, arrivé pour 35M€.

Leonardo a fait machine arrière pour Diallo