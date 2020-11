Foot - PSG

PSG - Clash : Pierre Ménès tacle sèchement Abdou Diallo !

Publié le 22 novembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Auteur d’une faute qui a plombé le PSG en fin de match vendredi soir face à l’AS Monaco, Abdou Diallo a été pointé du doigt par Pierre Ménès après la rencontre.

Alors que le PSG a été battu sur la pelouse de l’AS Monaco vendredi soir pour le compte de la 11ejournée de Ligue 1 (3-2), Abdou Diallo a manqué son rendez-vous avec son club formateur. Le défenseur franco-sénégalais de 24 ans, auteur d’une grossière erreur amenant le troisième but monégasque, a été expulsé sur cette action. Et Pierre Ménès n’a pas manqué de rappeler que les prestations décevantes de Diallo étaient trop récurrentes avec le PSG.

« Ça commence à devenir un vrai souci »