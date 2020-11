Foot - PSG

PSG - Malaise : Thomas Tuchel fait une grosse annonce pour Neymar !

Publié le 21 novembre 2020 à 9h45 par A.M.

Remplaçant au coup d'envoi de la rencontre face à l'AS Monaco, Neymar devrait bel et bien être titulaire pour le match décisif en Ligue des Champions mardi contre Leipzig comme l'annonce Thomas Tuchel.

De retour de blessure, Neymar n'était toutefois que remplaçant au coup d'envoi de la rencontre face à l'AS Monaco vendredi soir (2-3). Entré en cours de jeu, le Brésilien a disputé une demi-heure pour se remettre en jambes avant le choc de mardi contre le RB Leipzig en Ligue des Champions. Un match durant lequel le PSG jouera son avenir européen et n'aura donc pas le droit à l'erreur. Après la défaite contre le club du Rocher, Thomas Tuchel a d'ailleurs annoncé qu'il comptait sur son numéro 10.

Tuchel compte sur Neymar contre Leipzig