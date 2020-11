Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente une nouvelle stratégie pour Neymar et Mbappé !

20 novembre 2020

Alors que les négociations s'annoncent rudes pour prolonger les contrats de Neymar et Kylian Mbappé dans un contexte économique très défavorables, Leonardo aurait une idée.

Ce n'est plus un secret, le grand objectif du PSG dans les prochaines semaines sera de prolonger les contrats de Kylian Mbappé et Neymar qui prennent fin en juin 2022. Deux dossiers qui représentent un chantier colossal puisque leurs revenus représentent une importante partie de la masse salariale du club. Et compte tenu du contexte financier actuel, la situation est délicate et les Parisiens doivent trouver une solution pour boucler ces deux prolongations qui s'annoncent cruciales pour la suite du projet. C'est la raison pour laquelle, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, aucune offre n'a été transmise à Neymar pour le moment. Dans cette optique, le PSG planche sur différents montages.

Un salaire progressif pour Neymar et Mbappé ?