Foot - Bordeaux

Bordeaux : Ben Arfa, Gasset... Pierre Ménès s'enflamme pour les Girondins

Publié le 21 novembre 2020 à 10h37 par La rédaction

Après la belle victoire des Girondins à Rennes (1-0), Pierre Ménès n'a pas manqué de souligner les progrès des Girondins.