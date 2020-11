Foot - Bordeaux

Bordeaux : Le coup de gueule de Ben Arfa !

Publié le 18 novembre 2020 à 15h23 par La rédaction

Présent en conférence de presse avant le déplacement à Rennes vendredi, Hatem Ben Arfa a tenu à mettre les choses au clair concernant les récents résultats des Girondins de Bordeaux.